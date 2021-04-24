Başiskele Belediyesi Kentin Tarihini Gün Yüzüne Çıkarıyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 1.Dünya Savaşı yıllarında şehit olan atalarımıza vefa örneği göstererek Başiskele Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı'nı kente kazandırdı. Ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledilerek şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için yapılan şehitlik ve anıt, aziz şehitlerimizin hatıralarını ve kahramanlıklarını geleceğe taşıyacak.

Başkan Özlü’nün talimatıyla belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde çok kısa bir sürede Seymen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan şehitlik ve anıt için, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcıyla bir tören düzenlendi. şehitlerimize anıtta ilk kez Fatiha’lar, Yasin’ler okundu ve hep birlikte dualar edildi.

Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve şehit yakınlarının da hazır bulunduğu törende duygu dolu anlar yaşanırken, hep birlikte kahraman şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

BAŞKAN ÖZLÜ: “BAŞİSKELEMİZ’İN HER BİR DEĞERİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Özlü, doğup büyüdüğü Başiskele’nin her taşına ve toprağına değer verdiklerini vurgulayarak ilçenin değerlerini geleceğe taşımanın önemine değindi.

Başkan Özlü sözlerini söyle sürdürdü:

“Mavi ve yeşil güzellikleriyle bir doğa harikası olan Başiskele ilçemiz, aynı zamanda Kocaeli şehrimizin en köklü tarihine sahip yerleşim alanlarından birisidir. Biz, Başiskele Belediyesi olarak ilçemizin bu değerlerini önemsiyoruz. Bizlere düşen bu tarihi değerleri, geleceğe en doğru şekilde aktarmaktır. Başiskelemiz’in tarihinde nice kahramanlar, nice zaferler, nice güzel anılar bulunmaktadır. Ancak bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır.”

“HÜSEYİN KAPTAN VE AİLESİ, ERMENİLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ”

“Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında kendilerine sunulmuş olan özgürlük ortamında huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır. Bu katliamlardan birisi de, I. Dünya Savaşı sırasında (1915) Bahçecik-Seymen yolu Yeniköy Sapağı üzerinde yaşanmıştır. Seymen’de kayıkçılık yapan Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edilmiştir.”

“BU ANIT MEZARIMIZ KOCAELİ’DE BİR İLK”

“Şehitlerimiz için, daha sonra Damlar Mevkii’nde bir mezarlık yapılmıştır. Zamanla tahrip olan bu mezarlık yerine Başiskele Belediyesi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir anıt ve şehitlik yaptık. Yapmış olduğumuz bu anıt ve şehitlik Kocaeli’nde bir ilk olup, 1. Dünya Savaşı sırasında, Milli Mücadele döneminde ve daha sonrasında şehit edilen bütün Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, onlara olan saygımızı gösterecektir. Bu vesileyle vatan, millet, bayrak ve dinimizin uğrunda şehit olan bütün vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ebedi mekânları Cennet, ruhları şad olsun.”

HÜSEYİN KAPTAN KİMDİR?

Osmanlı Devleti döneminde İzmit'e bağlı bir nahiye olan Bahçecik, İzmit körfezinin güney yakasındaki en büyük yerleşim alanlarından birisiydi.

İzmit şehir merkezi ile Körfezin güney yakasında bulunan yerleşim alanları arasındaki ulaşım, Başiskele, Seymen, Kazıklı (Kavaklı), Değirmendere, Gonca (Koyunluca), Karamürsel gibi yerlerdeki iskeleler ve kayıkçılar aracılığıyla sağlanmaktaydı. Bu kayıkçılardan bir taneside Seymen iskelesinde kayıkçılık yapan Hüseyin Kaptan ve ailesiydi.

Kayığıyla yıllarca bölge halkına hizmet veren Hüseyin Kaptan, ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edilmiştir. Hanımı ve kızları ile birlikte şehadet mertebesine ulaşan Hüseyin Kaptan’ın kız kardeşi ise bu katliamdan, ağır yaralı olarak kurtulmuştur.

Şehitlerimiz için, daha sonra Bahçecik Damlar Mevkii'nde bir mezarlık yapılmıştır. Zamanla tahrip olan bu mezarlık, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir şehitlik ve anıt yapılarak yeni yerine taşınmıştır.