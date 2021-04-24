17 Ağustos Camisinde çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi 17 Ağustos Mahallesi'nde kısa bir süre önce yapılan caminin çevre düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışma kapsamında 17 Ağustos Cami etrafına 190 metre tül çevre duvarı ve duvar üstü ferforje korkuluğu yapıldı. Cemaat için bin 40 metrekare sert zemin baskı betonu ekipler tarafından atıldı. Bölge halkı, camilerine yapılan çevre düzenlemesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.