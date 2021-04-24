Bilgi Köprüsü Montessoriden 23 Nisana özel bir sosyal çalışma:

Okul Aile Birliği üyeleri tarafından organize edilen çalışmaya tüm sınıflar katılım sağladı. Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu çalışmayla daha bir anlam kazandı. Pandemi nedeniyle bayram coşkusunu gönüllerince yaşayamadıkları için öğrenciler kardeş okullarındaki arkadaşlarına 23 NİSAN temalı resimler hazırladı aileleri de kitap hediyeleriyle bu özel çalışmaya katkı sağladı. Montessori Anaokulu öğrencilerinin anlamlı davranışı Veli Akgün İlk Öğretim Okulu ile Farabi İ.Ö.O nda eğitim gören 3-6 yaş arası öğrencileri oldukça mutlu etti.
BÜYÜKADA-ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK
Kurucu Temsilcisi ve Okul Müdürü Sadiye Büyükada salgın döneminde çocukların duygusal ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirtip Çocukların etkin bir eğitimden uzak kaldığı bu süreçte öğrenciler arasında bir dayanışmayı motive etmek istedik. Çocuklarımızın aynı zamanda paylaşma ve yardımseverlik duygularının gelişimini bu sosyal sorumluluk projesiyle desteklemiş de olduk. Okul Aile Birliğimize bu anlamlı projemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyoruz dedi. Bilgi Köprüsü Montessoride benzer sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.