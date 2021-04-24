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24 Nis 2021 - 11:03- Eğitim G: 24 Nis 2021 - 11:05

BİLNET'te 23 nisana yakışan coşkulu kutlama

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan okul öncesi eğitimden üniversite basamağına eğitim veren BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Ayrı ayrı kutlamalarda ulu önder Atatürke saygı minnet gösterisi vardı.

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23 Nisan kutlaması BİLNET Anaokulunda günler öncesinden başladı. Ulu önder Atatürkün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk  Bayramına BİLNETin en minikleri özenle hazırlandı. Balina dinazor ve panda figürlü rengarenk panolar taçlar titiz bir çalışmayla bayrama yetiştirilirken her birinin minik yüreğinde coşku ve neşe hakimdi. BİLNETin okul öncesi eğitim gören minikleri bayramı şiirlerle danslarla şarkılarla kutladı. Arzu ettikleri bir kostümle kutlamaya katılan minikler parti oyunlarıyla eğlendi.

ŞİİR YAZDILAR

BİLNET 1 ve 2.Sınıflar 23 Nisan kutlamasını online ortamda Şiir Yazımı Defter Çalışması ile süsledi. Türkçe defterlerine iki kıtalık 23 Nisan konulu şiir yazıp bu şiire uygun resimler çizdi.  Bu etkinlik 1inci sınıf öğrencilerinde yazma becerisini geliştirirken şiir hakkında bilgilerini de pekiştirdi.

İNGİLİZCE DERSİNDE BAYRAM

Öte yandan İlkokul İngilizce Öğretmenleri de öğrencileri için online özel bir kutlama organize etti. Öğrenciler çocuk hakları hakkında İngilizce sohbet ederek günün anlam ve önemi hakkında duygularını paylaştı. 23 Nisanın kendileri için önemini kavradı.

# eğitim

24 Nis 2021 - 11:03 - Eğitim

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