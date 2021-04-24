Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 Nis 2021 - 11:38- Spor G: 24 Nis 2021 - 11:39

Volkan Elmaser ameliyat oldu

Kocaelispor’un çalışkan ve cefakar tesis amiri Volkan Elmaser kısa bir süre önce çok talihsiz bir olay yaşamış ve pijamasını giydiği anda sol diz çapr...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor’un çalışkan ve cefakar tesis amiri Volkan Elmaser kısa bir süre önce çok talihsiz bir olay yaşamış ve pijamasını giydiği anda sol diz çapraz bağlarını koparmıştı. Elmaser, Derince Sopalı Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu. Genç ve başarılı cerrahlardan Doç. Dr. Alper Gültekin tarafından ameliyat edilen Volkan Elmaser’in sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtildi. Yaklaşık 1 ay boyunca ayağının üzerine basamayacak olan Elmaser rehabilitasyon sürecinin ardından en geç 3 ay sonra normal yaşamına dönüş yapacak. Volkan Elmaser, doktoru Alper Gültekin ile hastane çalışanlarına teşekkür ederken kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.
# Derince

24 Nis 2021 - 11:38 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Serenay Öziri’nin ayağı kırıldı! mask
Serenay Öziri’nin ayağı kırıldı!
Hürriyet’ten şampiyon futbolculara anlamlı plaket mask
Hürriyet’ten şampiyon futbolculara anlamlı plaket
Semih ve Serhat gerildi mask
Semih ve Serhat gerildi
Bu kadar da gol kaçmaz ki!!! mask
Bu kadar da gol kaçmaz ki!!!
Spor Kulüplerine Fair Play Şeref Bayrağı mask
Spor Kulüplerine Fair Play Şeref Bayrağı
15 yıllık rüya gerçeğe dönüşüyor mask
15 yıllık rüya gerçeğe dönüşüyor
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi mask
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı mask
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi mask
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi
Kandıra'da 5 kişinin öldüğü kazanın sebebi telefon mu? mask
Kandıra'da 5 kişinin öldüğü kazanın sebebi telefon mu?
Koronavirüs Kocaeli'de 2 can daha aldı mask
Koronavirüs Kocaeli'de 2 can daha aldı

GALERİ

İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi mask
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi mask
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu mask
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü mask
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL