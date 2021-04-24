Volkan Elmaser ameliyat oldu

Kocaelispor’un çalışkan ve cefakar tesis amiri Volkan Elmaser kısa bir süre önce çok talihsiz bir olay yaşamış ve pijamasını giydiği anda sol diz çapraz bağlarını koparmıştı. Elmaser, Derince Sopalı Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu. Genç ve başarılı cerrahlardan Doç. Dr. Alper Gültekin tarafından ameliyat edilen Volkan Elmaser’in sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtildi. Yaklaşık 1 ay boyunca ayağının üzerine basamayacak olan Elmaser rehabilitasyon sürecinin ardından en geç 3 ay sonra normal yaşamına dönüş yapacak. Volkan Elmaser, doktoru Alper Gültekin ile hastane çalışanlarına teşekkür ederken kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.