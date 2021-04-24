Kocaelispor’un çalışkan ve cefakar tesis amiri Volkan Elmaser kısa bir süre önce çok talihsiz bir olay yaşamış ve pijamasını giydiği anda sol diz çapraz bağlarını koparmıştı. Elmaser, Derince Sopalı Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu. Genç ve başarılı cerrahlardan Doç. Dr. Alper Gültekin tarafından ameliyat edilen Volkan Elmaser’in sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtildi. Yaklaşık 1 ay boyunca ayağının üzerine basamayacak olan Elmaser rehabilitasyon sürecinin ardından en geç 3 ay sonra normal yaşamına dönüş yapacak. Volkan Elmaser, doktoru Alper Gültekin ile hastane çalışanlarına teşekkür ederken kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.
24 Nis 2021 - 11:38- Spor Güncelleme: 24 Nis 2021 - 11:39
Volkan Elmaser ameliyat oldu
Kocaelispor’un çalışkan ve cefakar tesis amiri Volkan Elmaser kısa bir süre önce çok talihsiz bir olay yaşamış ve pijamasını giydiği anda sol diz çapr...
# Derince
24 Nis 2021 - 11:38 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.