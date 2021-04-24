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24 Nis 2021 - 12:27- Gündem G: 24 Nis 2021 - 12:28

Kaymakam çocuklara pasta götürdü

İzmit Kaymakam’ı Şevket Cinbir 23 Nisan doğumlu çocukları ziyaret ederek evlerine pasta götürdü.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Vefa Sosyal Destek Grubu organizasyonu kapsamında Kaymakam Şevket Cinbir tarafından İzmit’teki 63 çocuğun doğum günlerini kutlama etkinliği, 23 Nisan’da gerçekleştirildi. Cinbir, 23 Nisan 2007 doğumlu Efsa Neda Tekinbaş ve 23 Nisan 2012 doğumlu Kayra Öz’ü evlerinde ziyaret ederek doğum günü pastalarını götüren Cinbir ailenin geri kalan kardeşlerine de bayram hediyeleri takdim etti. Cinbir, 23 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamalarda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğu bu özel günü siz çocuklarımıza armağan etmiştir. Türk Milleti olarak en değerli varlığımız olan siz çocuklarımızı önemsiyor ve sizlere daha da yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

EN DEĞERLİLERİMİZ ÇOCUKLAR”

İzmit Kaymakam’ı Şevket Cinbir açıklamalarının devamında ise, “Aziz Milletimizin Sevgili Evladı; Sen milletimizin aydınlık yarınlarısın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğu bu özel günü siz çocuklarımıza armağan etmiştir. Türk Milleti olarak en değerli varlığımız olan siz çocuklarımızı önemsiyor ve sizlere daha da yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız, bütün çocuklar için çok anlamlı ve özel olan bu günde; bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğe dair hayallerine, hedeflerine ve isteklerine kavuşman temennisiyle. Doğum gününü en içten dileklerimle kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

# İzmit, destek

24 Nis 2021 - 12:27 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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