Engin Koyun: Atamayana atarlar

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun Uşakspor karşılaşmasının ardından konuştu. Engin Koyun, Uşaksporlu futbolcuların daha istekli ve inançlı olduğunu belirterek galibiyeti hak ettiklerini ifade etti. Kocaelispor’un aldığı yenilgiyi ise kaza ve nazar olarak değerlendirdiklerini söyledi.

RAKİBİMİZ DAHA İSTEKLİYDİ

Uşakspor karşısında net pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını belirten Engin Koyun şu şekilde konuştu: Uşak maçında 3 puan kazanmak istedik. Benhur ve Batuhan ile özellikle ilk yarıda çok net pozisyonlarımız vardı. Maalesef olmadı. Atamayana atarlar. Uşak ekibi daha inançlı ve istekliydi. Genel manada fena değildik ancak biraz rahattık. Olmaması gerekiyor ama böyle düşüklükleri yaşıyoruz. Rakibimizi tebrik ederim. Olabilir… Bir kaza, nazar olarak değerlendirelim. Mücadelelerinden ötürü emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah Play-Off’a kalıp buradan da üst lige çıkacağız.