Çatı arasında kumar oynarken polise yakalandılar

Alınan bilgiye göre İzmit bir adreste kumar oynandığı yönünde alınan bilgilere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, adres içerisinde 7 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi. İkametin çatı katında bulunan depo içerisinde oyun masaları, oyun kağıtları ve okey takımlarının saklanmış vaziyette olduğu tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesi gerekli idari işlemler yapıldı.