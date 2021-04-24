Alınan bilgiye göre İzmit bir adreste kumar oynandığı yönünde alınan bilgilere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, adres içerisinde 7 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi. İkametin çatı katında bulunan depo içerisinde oyun masaları, oyun kağıtları ve okey takımlarının saklanmış vaziyette olduğu tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesi gerekli idari işlemler yapıldı.
24 Nis 2021 - 16:47- Asayiş Güncelleme: 24 Nis 2021 - 16:49
Çatı arasında kumar oynarken polise yakalandılar
İzmit’te bulunan bir evin çatı katında kumar oynadıkları belirlenen 7 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şahıslara koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.