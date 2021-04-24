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24 Nis 2021 - 16:47- Asayiş G: 24 Nis 2021 - 16:49

Çatı arasında kumar oynarken polise yakalandılar

İzmit’te bulunan bir evin çatı katında kumar oynadıkları belirlenen 7 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şahıslara koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit bir adreste kumar oynandığı yönünde alınan bilgilere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, adres içerisinde 7 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi. İkametin çatı katında bulunan depo içerisinde oyun masaları, oyun kağıtları ve okey takımlarının saklanmış vaziyette olduğu tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesi gerekli idari işlemler yapıldı.
# Kocaeli, İzmit, koronavirüs, covid-19

24 Nis 2021 - 16:47 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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