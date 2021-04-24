Dernek binasında kumar oynadılar!

Alınan bilgiye göre Darıca’da bulunan bir dernek lokali içerisinde kumar oynandığı yönünde gelen bilgilere istinaden yapılan uygulamada dernek içerisinde 17 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletme içerisinde bulunan şahıslara gerekli idari işlem yapıldı.