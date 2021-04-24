Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ’Perde Arkası’nı aralıyor

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ünal Özmural, bugün Ergün Demir’in Perde Arkası programına konuk oluyor. 17.30’da www.kocaelisehirtv.com adresinden veya facebook ile youtube sosyal medya platformlarından seyredilebilecek olan programda, Özmural önemli sorulara yanıt verecek.
ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ŞEFFAF YANITLAR
Şeffaf ve adil belediyecilik sistemiyle göz önünde olan İzmit Belediyesini temsilen Perde Arkası programına katılımda bulunacak olan Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, tüm sorulara aynı şeffaflıkla yanıt vererek izleyenleri aydınlatacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.