Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ’Perde Arkası’nı aralıyor

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ünal Özmural, bugün Ergün Demir’in Perde Arkası programına konuk oluyor. 17.30’da www.kocaelisehirtv.com adresinden veya facebook ile youtube sosyal medya platformlarından seyredilebilecek olan programda, Özmural önemli sorulara yanıt verecek.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ŞEFFAF YANITLAR

Şeffaf ve adil belediyecilik sistemiyle göz önünde olan İzmit Belediyesini temsilen Perde Arkası programına katılımda bulunacak olan Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, tüm sorulara aynı şeffaflıkla yanıt vererek izleyenleri aydınlatacak.