Başkan Hürriyet’e halktan sevgi seli

Yaşanılan Covid-19 sürecine rağmen tüm kentte bayram coşkusunun sürmesi için İzmit’in merkezinden köylerine varan büyük konvoyu ile 23 Nisan coşkusunu sokaklara taşıyan İzmit Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürdü. Gerçekleştirilen etkinlikten büyük memnuniyet duyan İzmit halkı, TIR’da kendilerini selamlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.

“İYİ Kİ VARSIN FATMA BAŞKAN”

Yahya Kaptan, Hacıhasan Mahallesi ve Sarper Konutları’nda başkan Hürriyet’e sevgi gösteren vatandaşlar, “Başkanım sizi çok seviyoruz. İnşallah bir dahaki yıl 23 Nisanı çocuklarımızla birlikte hep beraber neşeyle kutlayacağız. Teşekkür ederiz. Kendisini çok seviyoruz ve takdir ediyoruz, iyi ki var. Tebrik ediyoruz kendisini, güzel bir bayram oldu. Fatma Başkana selamlar, kendisini çok seviyoruz ve bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet, Fatma Kaplan Hürriyet, seni çok seviyoruz” cümlelerini sarf etti.