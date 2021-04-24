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24 Nis 2021 - 16:48- Asayiş G: 24 Nis 2021 - 16:55

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam nehirde ölü bulundu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kendisinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan özel gereksinimli 70 yaşındaki adamın cansız bedeni Sakarya Nehri kenarında bulundu.
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Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden özel gereksinimili 70 yaşındaki İbrahim Yüce’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yapmış olduğu incelemeler neticesinde Yüce'nin en son Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi Sakarya Nehri kıyılarında görüldüğünü tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine ola yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisleri sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Yüce’nin cansız bedeni, Dereköy mevkiinde buldu. Hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları ise bölgeye gelerek göz yaşlarına hakim olamadı. Kimlik tespiti ve savcı incelemesi sonrasında Yüce’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

# Kocaeli

24 Nis 2021 - 16:48 - Asayiş

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