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24 Nis 2021 - 16:54- Siyaset G: 24 Nis 2021 - 16:58

Belediyenin patates soğanlarını Tarikatçı Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı vatandaşa dağıttı

Gebze Belediyesi’ne teslim edilen patates soğanlar tarikat çalışmalarıyla bilinen Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Gerekli soruşturmanın başlatılması için vatanın çıkarlarını cemaatlerin çıkarlarından önde tutan tüm devlet insanlarına çağrıda bulunuyorum”
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Gebze Belediyesi’nin vatandaşa dağıtılmak üzere teslim aldığı patates ve soğanların, tarikat çalışmalarıyla bilinen Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı’nın araçlarına yüklenerek dağıtıma çıkartıldığı skandal görüntüler büyük tepki topladı. Gebze Belediyesi’ne ait soğan ve patates yüklü kamyonet, Darıca ilçesindeki Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı otoparkına çekildi, patates ve soğan çuvalları vakıfa ait araçlara yüklendi. Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı yöneticileri teslim aldıkları çuvalları Darıca ilçesindeki vatandaşlara vakıf tarafından destek sağlanmışçasına dağıttı.

NASIL TARİKAT ELİNE BIRAKIRSINIZ?

Skandal görüntüleri kamuoyu ile paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Halkımızı ücretsiz soğana, patatese mahkum edenler, dağıtım işini de lütufmuş gibi gösterenlerin tarikat aşkları, cemaat sevdaları hala bitmedi. Belediyenin yapması gereken dağıtım işini nasıl tarikat eline bırakırsınız? Darıca İlçe Başkanımız Gökhan Aktaş ve Gebze İlçe Başkanımız Gökhan Orhan’a vatandaşlarımızın ulaştırdığı bu görüntüleri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Devlet hizmetini tarikatlara, cemaatlere mal etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bunun en acı sonuçlarını da milletimiz 15 Temmuz’da yaşamadı mı? Hala akıllanmadınız mı? Bu görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli soruşturmanın başlatılması için tüm yetkililere, vatanın çıkarlarını cemaatlerin çıkarlarından önde tutan tüm devlet insanlarına çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.
# Kocaeli, Gebze, destek, eğitim

24 Nis 2021 - 16:54 - Siyaset

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