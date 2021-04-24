Başkan Özlü Koltuğunu Minik Zeynep’e Devretti

Başkan M. Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçenin güzide okullarından Barbaros İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Zeynep İlayda Çınar, Ecrin Unaz ve Yunus Emre Yaşar’ı makamında ağırladı.

Misafirleriyle bir süre sohbet eden Başkan Özlü, temsilî olarak koltuğunu Zeynep İlayda Çınar’a devretti. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün koltuğuna oturan minik Başkan Çınar, ilk talimatlarını ilgili müdürlüğe verdi.

Renkli ve keyifli anlara sahne olan görüşme sonrası misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, minik misafirlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederek, geleceğin teminatı çocuklara sağlıklı ve başarılı günler diledi.