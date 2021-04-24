Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor. İlçe teşkilatı 5 ay gibi bir sürede 37 mahalle başkanı ve 217 sandık müşahitinin atamasını yaptı. Teşkilat mensupları belirli aralıklarla bir araya gelerek gerçekleştirilecek çalışmalara dair fikir alışverişine bulunuyorlar. Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek iddialı açıklamalarda bulundu. Civelek açıklamasında seçime hazır olduklarının altını çizerek, “Başiskele’yi yönetmeye talibiz. Başiskele’yi alacağız” dedi.
24 Nis 2021 - 18:26- Siyaset Güncelleme: 24 Nis 2021 - 18:28
YRP’de Başiskele iddialı! “Başiskele’yi alacağız”
Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Tevfik Civelek iddialı açıklamalarda bulundu. Civelek önümüzdeki yerel seçimlerde Başiskele’yi alacaklarını ifade etti
24 Nis 2021 - 18:26 - Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.