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24 Nis 2021 - 18:26- Siyaset G: 24 Nis 2021 - 18:28

YRP’de Başiskele iddialı! “Başiskele’yi alacağız”

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Tevfik Civelek iddialı açıklamalarda bulundu. Civelek önümüzdeki yerel seçimlerde Başiskele’yi alacaklarını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor. İlçe teşkilatı 5 ay gibi bir sürede 37 mahalle başkanı ve 217 sandık müşahitinin atamasını yaptı. Teşkilat mensupları belirli aralıklarla bir araya gelerek gerçekleştirilecek çalışmalara dair fikir alışverişine bulunuyorlar. Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek iddialı açıklamalarda bulundu. Civelek açıklamasında seçime hazır olduklarının altını çizerek, “Başiskele’yi yönetmeye talibiz. Başiskele’yi alacağız” dedi.

24 Nis 2021 - 18:26 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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