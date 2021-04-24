YRP’de Başiskele iddialı! “Başiskele’yi alacağız”

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor. İlçe teşkilatı 5 ay gibi bir sürede 37 mahalle başkanı ve 217 sandık müşahitinin atamasını yaptı. Teşkilat mensupları belirli aralıklarla bir araya gelerek gerçekleştirilecek çalışmalara dair fikir alışverişine bulunuyorlar. Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek iddialı açıklamalarda bulundu. Civelek açıklamasında seçime hazır olduklarının altını çizerek, “Başiskele’yi yönetmeye talibiz. Başiskele’yi alacağız” dedi.