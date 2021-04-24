Mazisi başarılar ile dolu olan ve kentin gurur kaynaklarından olan Kocaelispor’un kuruluşunun 55’inci yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, şunları ifade etti, “Bugün Kocaeli’mizin en önemli marka değerlerinden birisi olan Kocaelispor’umuzun kuruluşunun 55’inci yıl dönümünü coşku ile kutluyoruz. Mazisi nice başarı, şampiyonluk ve rekorlar ile dolu olan Kocaelispor, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde hak ettiği başarıları tekrar kazanacak ve kentimize yeniden şampiyonluklar yaşatacaktır. Kentimizin gençlerine sporu sevdiren ve tarihi boyunca göğsümüzü kabartan Kocaelispor’un 55’inci yılını tekrar kutluyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.
24 Nis 2021 - 18:27- Gündem Güncelleme: 24 Nis 2021 - 18:29
DEVA Partisi, “Nice 55 Yıllara”
Kocaelispor’un kuruluşunun 55’inci yılı nedeniyle DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, sporcuları, kulüp idarecilerini ve taraftarları tebrik etti.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.