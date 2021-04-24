DEVA Partisi, “Nice 55 Yıllara”

Mazisi başarılar ile dolu olan ve kentin gurur kaynaklarından olan Kocaelispor’un kuruluşunun 55’inci yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, şunları ifade etti, “Bugün Kocaeli’mizin en önemli marka değerlerinden birisi olan Kocaelispor’umuzun kuruluşunun 55’inci yıl dönümünü coşku ile kutluyoruz. Mazisi nice başarı, şampiyonluk ve rekorlar ile dolu olan Kocaelispor, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde hak ettiği başarıları tekrar kazanacak ve kentimize yeniden şampiyonluklar yaşatacaktır. Kentimizin gençlerine sporu sevdiren ve tarihi boyunca göğsümüzü kabartan Kocaelispor’un 55’inci yılını tekrar kutluyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.