Bizim kızlar, Konak karşısında galibiyeti kaçırdı! “2-2”

Turkcell Kadınlar Futbol 1. Lig’inde mücadele eden temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü D Grubu’ndaki 3. ve son maçında Kayseri Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Antalya Emirhan Otel sahasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi ve ligin en genç kadrosu ile ligde yer alan kızlarımız rakibini elinden kaçırdı.

ERVA’DAN DUBLE

Maçta 1-0 geriye düşen yeşil siyahlılar, Konak maçının talihsiz ismi Erva’nın üst üste golleri ile 2-1 öne geçti. Maçın son anlarında ceza sahası içinde oluşan karambolde konuk ekip son vuruşu yaptı ve skor 2-2’ye geldi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ilk puanına ulaşırken taraflı tarafsız herkesin takdirini de kazandı.

TALİHSİZLİKLERE RAĞMEN

Ligin ilk maçında Zonguldak Ereğli ile karşılaşan kızlar çok önemli sporcuları Sare ve Sedanur’un cezalı olması, Kübra ve Sıla’nın da sakatlıkları nedeniyle hayli eksik mücadele etmiş, rakibi karşısında talihsiz bir yenilgi almıştı. İkinci karşılaşmada Konak Belediyespor ile oynayan Kocaeli, Erva’nın skor 0-0’ken karşı karşıya 2 gol kaçırdığı maçın 65. dakikasına kadar 0-0 götürdüğü mücadeleyi uzaktan yediği gollerle 2-0 kaybetmiş ve hak ettiği puana ulaşamamıştı.

KONAK VE KAYSERİ ÇIKTI

Üçüncü maçında Kayseri Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, gruptan çıkamasa da alkışlar eşliğinde Antalya'dan ayrılan ekip oldu. Grubun bir diğer maçında Konak Belediyespor, Zongudak Ereğli’yi 1-0 mağlup etti. Konak aldığı galibiyetin, Kayseri de Kocaeli karşısındaki beraberliğin ardından D grubundan son 8'e kalan takımlar oldu. Çeyrek finalde Kayseri ile Gaziantep ALG, Konak ile de Ankara Fomget eşleşti.