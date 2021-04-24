İzmit Belediyesi Pakize Abla’ya umut olmaya devam ediyor

Halkın refahını ve huzurunu sağlamak adına İzmit Belediyesi ekonomik yönden zor durumda olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Kardeş Eller, Gıda Bankası, kendi öz kaynakları ve bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan İzmit Belediyesi geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ve zor duruma düşen Pakize Abla ve oğluna yardım elini uzattı.

DÜZENLİ DESTEKLENECEKLER

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yerinde incelemeyle ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen Pakize Abla ve oğluna yardımcı olunmaya başlandı. Bu doğrultuda aileye gıda kolisi, giyim, battaniye ve ocak desteği sağlandı. Ayrıca müdürlüğün yardımlarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi.