'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Harekata F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri, ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurları ve taarruz helikopterleri katılıyor.
Metina bölgesine süper kobralar ile özel kuvvetler indirilirken, operasyon sırasında bölgeye personel taşıyan helikopterlere yönelik karşı taraftan atılacak olan ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için chaff fişeklerinin de kullanıldığı belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.