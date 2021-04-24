3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’un Diyarbekirspor maçı öncesi ziyaretçisi vardı. Diyarbakır’da maçın ter antrenmanını yapan takımı Derince’nin saygın esnaflarından Haköz Elektirik sahibi Özgür Köse yalnız bırakmadı. Derince Belediyespor’un eski santraforlarından olan ve Diyarbakır’da da iş yapan Özgür Köse, sarı lacivertli takıma tatlı ikram ederken başarı dileğinde bulundu. Sarı lacivertli kulüp de nazik ziyaretinden ötürü Özgür Köse’ye teşekkür etti.
24 Nis 2021 - 19:36- Spor Güncelleme: 24 Nis 2021 - 19:38
Derince, Diyarbakır’da yalnız kalmadı
# Derince
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.