Derince, Diyarbakır’da yalnız kalmadı

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’un Diyarbekirspor maçı öncesi ziyaretçisi vardı. Diyarbakır’da maçın ter antrenmanını yapan takımı Derince’nin saygın esnaflarından Haköz Elektirik sahibi Özgür Köse yalnız bırakmadı. Derince Belediyespor’un eski santraforlarından olan ve Diyarbakır’da da iş yapan Özgür Köse, sarı lacivertli takıma tatlı ikram ederken başarı dileğinde bulundu. Sarı lacivertli kulüp de nazik ziyaretinden ötürü Özgür Köse’ye teşekkür etti.