Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 Nis 2021 - 19:36- Spor G: 24 Nis 2021 - 19:38

Derince, Diyarbakır’da yalnız kalmadı
mask

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’un Diyarbekirspor maçı öncesi ziyaretçisi vardı. Diyarbakır’da maçın ter antrenmanını yapan takımı Derince’nin saygın esnaflarından Haköz Elektirik sahibi Özgür Köse yalnız bırakmadı. Derince Belediyespor’un eski santraforlarından olan ve Diyarbakır’da da iş yapan Özgür Köse, sarı lacivertli takıma tatlı ikram ederken başarı dileğinde bulundu. Sarı lacivertli kulüp de nazik ziyaretinden ötürü Özgür Köse’ye teşekkür etti.
# Derince

24 Nis 2021 - 19:36 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Diyarbekir’in ipi, Derince’nin elinde! mask
Diyarbekir’in ipi, Derince’nin elinde!
Derince, Diyarbakır’da yalnız kalmadı mask
Derince, Diyarbakır’da yalnız kalmadı
Engin Koyun: Atamayana atarlar mask
Engin Koyun: Atamayana atarlar
Volkan Elmaser ameliyat oldu mask
Volkan Elmaser ameliyat oldu
Serenay Öziri’nin ayağı kırıldı! mask
Serenay Öziri’nin ayağı kırıldı!
Hürriyet’ten şampiyon futbolculara anlamlı plaket mask
Hürriyet’ten şampiyon futbolculara anlamlı plaket
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi mask
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı mask
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi mask
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi
Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor! mask
Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor!
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak   mask
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak  

GALERİ

Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi mask
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi mask
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu mask
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL