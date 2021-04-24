Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı!

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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 281 bin 183 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 905 kişiyle birlikte toplam 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi.

339 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 38 bin 11’e yükseldi.

52 BİN 297 KİŞİ İYİLEŞTİ

Bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 22 bin 408’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7 olarak duyuruldu.