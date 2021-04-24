Vatandaş şikayetçi: "Kontrolsüz atık alanına çözüm bulunsun"

Gazetemizin mailine ulaşan bir okuyucumuz Kartepe Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi üzerinde olan kontrolsüz atık alanından şikayet etti. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kartepe Sarımese Mahallesi Sezenler Caddesi üzerinde, üzeri açık çocuk parkına ve evlerimize yaklaşık 15 metre mesafede kontrolsüz bir atık alanı var, uzun yıllardır, gerek muhtara gerek belediyeye yaptığımız şikayetlere rağmen buraya bir çözüm bulunamadı. Mahalle sakinleri olarak buraya kalıcı bir çözüm istiyoruz."