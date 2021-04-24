Diyarbekir’in ipi, Derince’nin elinde!

3. Lig 1. Grup’ta Play-Off şansını yitiren ve prestij maçlarına çıkan Belediye Derincespor yarın (Pazar) deplasmanda şampiyonluk adayı Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Derince ekibinde sakat olan Sefa ile cezalı olan Rıdvan dışında eksik bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine Mehmet Bağlı ve Bertuğ’un maça 11’de başlaması bekleniyor.
RAKİP İÇİN ÇOK KRİTİK MAÇ
Derince temsilcisi bu maçta Diyarbekir’i mağlup eder, Bucaspor ile Edirne’den 3 puanla dönerse İzmir temsilcisi adını 2. Lig’e yazdıracak, Diyarbekir, Play-Off maçlarını bekleyecek. Derince temsilcisi bu açıdan da bakıldığında bir bakıma rakibin kaderini de belirleyen takım olacak. Genç teknik sorumlu Fatih Uygun, Diyarbekirspor’un durumu ile ilgilenmediklerini, Derince’ye yakışan futbolla sahadaki yerlerini alacaklarını futbolculara aktardığı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.