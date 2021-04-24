Diyarbekir’in ipi, Derince’nin elinde!

3. Lig 1. Grup’ta Play-Off şansını yitiren ve prestij maçlarına çıkan Belediye Derincespor yarın (Pazar) deplasmanda şampiyonluk adayı Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Derince ekibinde sakat olan Sefa ile cezalı olan Rıdvan dışında eksik bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine Mehmet Bağlı ve Bertuğ’un maça 11’de başlaması bekleniyor.

RAKİP İÇİN ÇOK KRİTİK MAÇ

Derince temsilcisi bu maçta Diyarbekir’i mağlup eder, Bucaspor ile Edirne’den 3 puanla dönerse İzmir temsilcisi adını 2. Lig’e yazdıracak, Diyarbekir, Play-Off maçlarını bekleyecek. Derince temsilcisi bu açıdan da bakıldığında bir bakıma rakibin kaderini de belirleyen takım olacak. Genç teknik sorumlu Fatih Uygun, Diyarbekirspor’un durumu ile ilgilenmediklerini, Derince’ye yakışan futbolla sahadaki yerlerini alacaklarını futbolculara aktardığı öğrenildi.