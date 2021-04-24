İzmit Eren Cami eski İmam Hatibi TV41'de program sunan Süleyman hoca, yakalandığı geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanarak Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Peker, Kocaeli müftülüğünden 2018 yılında emekli olduktan sonra Ugba Turizmin Kocaeli sorumluluğunu üstlenirken ayrıca 2015 yılından beri TV 41 ekranlarında dini programlar yapıyordu. İzmit’te sevilen ve geniş bir kesim tarafından tanınan Peker’in ölüm haberi sevenlerini derinden üzdü. Peker'in cenazesi yarın(Pazar)saat 15:00'te Başiskele Döngel mezarlığında toprağa verilecek.
24 Nis 2021 - 22:00- Gündem Güncelleme: 24 Nis 2021 - 22:02
Süleyman Peker hayatını kaybetti
İzmit Eren Camii eski imam hatibi Süleyman Peker(55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.