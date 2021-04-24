Süleyman Peker hayatını kaybetti

İzmit Eren Cami eski İmam Hatibi TV41'de program sunan Süleyman hoca, yakalandığı geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanarak Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Peker, Kocaeli müftülüğünden 2018 yılında emekli olduktan sonra Ugba Turizmin Kocaeli sorumluluğunu üstlenirken ayrıca 2015 yılından beri TV 41 ekranlarında dini programlar yapıyordu. İzmit’te sevilen ve geniş bir kesim tarafından tanınan Peker’in ölüm haberi sevenlerini derinden üzdü. Peker'in cenazesi yarın(Pazar)saat 15:00'te Başiskele Döngel mezarlığında toprağa verilecek.