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24 Nis 2021 - 22:03- Gündem G: 24 Nis 2021 - 22:05

SEKA Deniz Restoran’ın maliyeti belli oldu

Büyükşehir Belediyesine Bağlı Antikkapı A.Ş.’ye ait olan SEKA Deniz Restoran ve Düğün Salonu'nun çatısı kar yağışına dayanamayarak çökmüştü. Kullanılamaz hale gelen düğün salonunun Büyükşehir’e maliyeti belli oldu
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İzmit Marina’da bulunan SEKA Deniz Restoran ve Düğün Salonu'nun çatısı geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen kar yağışına dayanamayarak çökmüştü. Büyükşehir Belediyesi tarafında oldukça yüklü paralara yapılan düğün salonunun çatısının kar yağışına bile dayanamaması ihmal sorularını akıllara getirdi. Kar yağışına dayanamayan çatının yüklenici firma tarafından yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Ancak Büyükşehir Belediyesi tadilat işini, yüklenici firmaya yeniden yaptırmak doğrudan temin usulü ile başka bir firmaya tekrardan yaptırdı.

MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında çatısı çöken SEKA Deniz Restoran CHP’li meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmiş, mecliste sorulan önergede, “SEKA Deniz Düğün Salonunun yenilenmesinde etkili midir? Üstü portatif olarak açılabilen sistem olarak tasarlanmış çatının aşırı yağmur ve kar yağışlarına karşı dayanıklılığı hesaplanmamış mıdır? Yeniden yapılacak çatının maliyeti ve daha önceden yapılmış çatının maliyeti nedir? Bu maliyet kim tarafından karşılanacaktır?” ifadelerine yer verilmişti.

BÜYÜKŞEHİR’E MALİYETİ BELLİ OLDU

Kullanılmaz hale gelen düğün salonun tadilatını Büyükşehir Belediyesi doğrudan temin yönetimi ile yaptı. Pazarlık usulü yapılan ihale için 423 bin 958 TL yaklaşık maliyet belirlendi. Toplam 3 firmanın geçerli teklif verdiği ihalenin sonucu açıklandı. İhaleyi 324 bin 500 TL’lik teklif ile Zenit Plastik Ürünleri İmalat Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı. Bir ay sürede yapılması planlanan tadilat çalışması için son gün 20 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

# İzmit, Büyükşehir, chp

24 Nis 2021 - 22:03 - Gündem

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