Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre 16 Nisan günü Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak üzerinde tek yaşayan babasına, hayvanların bakımında yardım etmek isteyen oğlu Şaban Topal, sabah saatlerinde eve gediğinde 85 yaşındaki babası Halil İbrahim Topal’ı kanlar içerisinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış bir halde yerde yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemelerde eve giren kişi ya da kişilerin evi talan ettiği ve evde değerli eşya aradıkları öne sürüldü.

6 GÖZALTI

Evin bütün odalarındaki eşyaların karıştırıldığı ve yerlerde kanlı ayak izleri olduğu öne sürüldü. Olay yerinde polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Topal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayete karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.