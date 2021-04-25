Bilgi Köprüsü Montessori’den 23 Nisan’a özel bir sosyal çalışma

Verdiği eğitimi ilimizle tanıştıran Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, “El-ele olmasak da Bilginin Köprüsü’nde kitaplarla birlikteyiz” adı altında 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel bir Sosyal Sorumluluk Projesi’ne imza attı.

KARDEŞ OKULLARA 23 NİSAN TEMALI HEDİYELER

Okul Aile Birliği üyeleri tarafından organize edilen çalışmaya tüm sınıflar katılım sağladı. Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu çalışmayla daha bir anlam kazandı. Pandemi nedeniyle bayram coşkusunu gönüllerince yaşayamadıkları için öğrenciler kardeş okullarındaki arkadaşlarına “23 NİSAN” temalı resimler hazırladı, aileleri de kitap hediyeleriyle bu özel çalışmaya katkı sağladı. Montessori Anaokulu öğrencilerinin anlamlı davranışı Veli Akgün İlk Öğretim Okulu ile Farabi İ.Ö.O’ nda eğitim gören 3-6 yaş arası öğrencileri oldukça mutlu etti.

BÜYÜKADA-“ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK”

Kurucu Temsilcisi ve Okul Müdürü Sadiye Büyükada, salgın döneminde çocukların duygusal ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirtip, “Çocukların etkin bir eğitimden uzak kaldığı bu süreçte, öğrenciler arasında bir dayanışmayı motive etmek istedik. Çocuklarımızın aynı zamanda paylaşma ve yardımseverlik duygularının gelişimini bu sosyal sorumluluk projesiyle desteklemiş de olduk. Okul Aile Birliğimize bu anlamlı projemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. Bilgi Köprüsü Montessori’de benzer sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği belirtildi.