Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
25 Nis 2021 - 00:08- Eğitim G: 25 Nis 2021 - 00:11

Bilgi Köprüsü Montessori’den 23 Nisan’a özel bir sosyal çalışma
mask

Verdiği eğitimi ilimizle tanıştıran Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, “El-ele olmasak da Bilginin Köprüsü’nde kitaplarla birlikteyiz” adı altında 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel bir Sosyal Sorumluluk Projesi’ne imza attı.

KARDEŞ OKULLARA 23 NİSAN TEMALI HEDİYELER

Okul Aile Birliği üyeleri tarafından organize edilen çalışmaya tüm sınıflar katılım sağladı. Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu çalışmayla daha bir anlam kazandı. Pandemi nedeniyle bayram coşkusunu gönüllerince yaşayamadıkları için öğrenciler kardeş okullarındaki arkadaşlarına “23 NİSAN” temalı resimler hazırladı, aileleri de kitap hediyeleriyle bu özel çalışmaya katkı sağladı. Montessori Anaokulu öğrencilerinin anlamlı davranışı Veli Akgün İlk Öğretim Okulu ile Farabi İ.Ö.O’ nda eğitim gören 3-6 yaş arası öğrencileri oldukça mutlu etti.

BÜYÜKADA-“ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK”

Kurucu Temsilcisi ve Okul Müdürü Sadiye Büyükada, salgın döneminde çocukların duygusal ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirtip, “Çocukların etkin bir eğitimden uzak kaldığı bu süreçte, öğrenciler arasında bir dayanışmayı motive etmek istedik. Çocuklarımızın aynı zamanda paylaşma ve yardımseverlik duygularının gelişimini bu sosyal sorumluluk projesiyle desteklemiş de olduk. Okul Aile Birliğimize bu anlamlı projemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. Bilgi Köprüsü Montessori’de benzer sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği belirtildi.

# destek, eğitim

25 Nis 2021 - 00:08 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BİLNET'te 23 nisana yakışan coşkulu kutlama mask
BİLNET'te 23 nisana yakışan coşkulu kutlama
Bilgi Köprüsü Montessoriden 23 Nisana özel bir sosyal çalışma: mask
Bilgi Köprüsü Montessoriden 23 Nisana özel bir sosyal çalışma:
Kocatepe İlkokulu, tablet bağımlılığına savaş açtı mask
Kocatepe İlkokulu, tablet bağımlılığına savaş açtı
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında 23 Nisan çoşkusu mask
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında 23 Nisan çoşkusu
Bilgi Köprüsünde 23 Nisan coşkusu mask
Bilgi Köprüsünde 23 Nisan coşkusu
Mutlu: “23 Nisan coşkusu engellendi” mask
Mutlu: “23 Nisan coşkusu engellendi”
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi mask
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı mask
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi mask
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak   mask
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak  
Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor! mask
Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor!
3 gündür haber alınamıyordu, evinde baygın bulundu mask
3 gündür haber alınamıyordu, evinde baygın bulundu

GALERİ

Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi mask
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi mask
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu mask
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL