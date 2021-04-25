Derince’de müzikli  bayram kutlaması 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bayram bu yıl evlerde kutlanıyor. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen çocuklar, bayramın heyecanını ekranlar aracılığıyla takip ederken Derince Belediyesi bu anlamlı günde çocuklar için çok özel bir program düzenledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün facebook hesabından canlı olarak ekranlara gelen 23 Nisan özel kutlama programı ile çocuklar ve aileleri coşkuya evlerinde ortak oldu.
ÇOCUKLAR VE AİLELER
Yelken Kafe’de gerçekleşen programda Derinceli müzisyenler 23 Nisan şarkıları söyleyip bu anlamlı günün coşkusunu sosyal medyadan ilçe halkına en güzel şekilde yansıttı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize hitap eden özel şarkıların yer aldığı ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserlerin de seslendirildiği program sosyal medyada çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.