Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
25 Nis 2021 - 14:38- Gündem G: 25 Nis 2021 - 14:39

Derince’de müzikli  bayram kutlaması 

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl çocuklar evlerinde kutluyor. Derince Belediyesi de sosyal medya üzerinden düzenlediği programla bayram coşkusunu evlere taşıdı

mask

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bayram bu yıl evlerde kutlanıyor. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen çocuklar, bayramın heyecanını ekranlar aracılığıyla takip ederken Derince Belediyesi bu anlamlı günde çocuklar için çok özel bir program düzenledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün facebook hesabından canlı olarak ekranlara gelen 23 Nisan özel kutlama programı ile çocuklar ve aileleri coşkuya evlerinde ortak oldu. 

ÇOCUKLAR VE AİLELER 

Yelken Kafe’de gerçekleşen programda Derinceli müzisyenler 23 Nisan şarkıları söyleyip bu anlamlı günün coşkusunu sosyal medyadan ilçe halkına en güzel şekilde yansıttı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize hitap eden özel şarkıların yer aldığı ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserlerin de seslendirildiği program sosyal medyada çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.
# Derince, koronavirüs

25 Nis 2021 - 14:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zihni Yılmaz hayatını kaybetti mask
Zihni Yılmaz hayatını kaybetti
Körfez’de 23 Nisan  coşkusu evlere taşındı mask
Körfez’de 23 Nisan  coşkusu evlere taşındı
Mecidiye Köyü sakinlerinden aşevine destek teşekkürü mask
Mecidiye Köyü sakinlerinden aşevine destek teşekkürü
Darıca’da sosyal medyada Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi mask
Darıca’da sosyal medyada Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
KOÜ'nün acı kaybı! Eylem hoca koronavirüse yenildi mask
KOÜ'nün acı kaybı! Eylem hoca koronavirüse yenildi
Körfezli esnaf koronaya yenildi mask
Körfezli esnaf koronaya yenildi
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir poşetle kaç kilometre yol gidilebilir? mask
Bir poşetle kaç kilometre yol gidilebilir?
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi mask
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı mask
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı
Süleyman Peker hayatını kaybetti mask
Süleyman Peker hayatını kaybetti
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak   mask
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak  
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi mask
Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi

GALERİ

Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi mask
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi mask
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu mask
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL