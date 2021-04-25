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25 Nis 2021 - 14:40- Gündem G: 25 Nis 2021 - 14:41

23 Nisan Karamürsel’de kutlandı 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karamürsel’de koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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23 Nisan programı hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma merasimi ile başladı. Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Atatürk büstüne çelenk bırakırken, saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır’ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladıkları çeşitli etkinliklerle devam eden program, bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu.

KAYMAKAM KATILDI 

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi ilçe başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, daire amirleri, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
# eğitim

25 Nis 2021 - 14:40 - Gündem

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