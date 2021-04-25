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25 Nis 2021 - 14:39- Gündem G: 25 Nis 2021 - 15:24

Kocaeli Eğitim Sen’den bakana tepki: İzahı yoktur

Kocaeli Eğitim Sen Şubesi, “en yüksek düzeyde yetkili makamlardan olan bakanlığın temsilcisinin çocuğun maruz kaldığı riski arttıran ifşasının izahı yoktur” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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23 Nisan dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık devlet korumasındaki bir çocuğu makamında misafir ederek yaptığı açıklamalar ülke genelinde tepki gördü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Eğitim Sen Şubesi ise, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Derya Yanık’ın çok temel bir ilke olan devlet koruması altındaki çocuğun yüksek yararı gözetilerek kimliğinin gizliliğinin esas alınması ilkesini ihlal etmesi kabul edilemez. Çocukların haklarına, korunmasına yönelik önleyici, koruyucu, geliştirici tedbirler alması beklenen en yüksek düzeyde yetkili makamlardan olan bakanlığın temsilcisinin çocuğun maruz kaldığı riski arttıran ifşasının izahı yoktur” dedi.

“ÇOCUK İŞKENCEYE MARUZ KALDI”

GİYAV “İnternet Medyası Çocuk Hak İhlalleri İzleme Raporunda, salgının körüklediği ihlallere ek olarak yaşam hakkı ihlallerine, erken ve zorla evlendirilmelere, cinsel istismar ve sömürülere, çocuk işçilere, çocuk intiharlarına, silahlı çatışma ortamında yaşamını yitiren çocuklara da değindi. Raporda paylaşılan sonuçlara göre 2020 yılında Türkiye’de 1896 çocuğun yaşam hakkı, 2156 çocuğun korunması hakkı, 22 çocuğun sığınma hakkı ihlal edildi. 1860 çocuk istismara ve 209 çocuk cinsel istismara uğradı, 204 çocuk işçi olarak çalıştırıldı, 72 çocuk işkence ve kötü muameleye maruz kaldı, 19 çocuk intihar etti, 19 çocuk tutuklandı, sekiz çocuk cinsel sömürüye uğradı.

“İZAHI YOKTUR”

Hal böyle iken kabinede yapılan değişikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Derya Yanık’ın çok temel bir ilke olan devlet koruması altındaki çocuğun yüksek yararı gözetilerek kimliğinin gizliliğinin esas alınması ilkesini ihlal etmesi kabul edilemez. Çocukların haklarına, korunmasına yönelik önleyici, koruyucu, geliştirici tedbirler alması beklenen en yüksek düzeyde yetkili makamlardan olan bakanlığın temsilcisinin çocuğun maruz kaldığı riski arttıran ifşasının izahı yoktur.

“CİDDİ BİÇİMDE KAYGI VERİCİDİR”

Bunun yanında Ramazan ayında olunması gerekçesiyle, çocuğun temel ihtiyaçları gözetilmeksizin, ikramda bulunulmadığını ifade eden sözleri de çocukların gelişimsel ihtiyaçları konusunda özensizliği göstermektedir. Bu dayatmacı ve mesnetsiz davranış ve tutum çocukların korunması, gelişimlerinin desteklenmesi için devlet kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ciddi biçimde kaygı vericidir.

“AÇIKCA İHLAL EDİLDİ”

Derya Yanık koltuğunu devrettiği çocuğun devlet korumasında olduğunu ve devlet kurumunda kaldığını kamuoyu önünde paylaşarak açıkça suç işlemiştir. Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuğun özel hayatının korunması ve yüksek yararını gözetme hakları Yanık tarafından açıkça ihlal edilmiştir. Eğitim Sen olarak, “Bizim için aile önemli” diyerek bakanlığın ismindeki kadın ifadesini çıkaranların, kadına yönelik eril şiddeti değil de kadının aile içerisindeki “görev ve ödevlerini” kendilerine dert edinenlerin kırmızı çizgilerinin olmadığını bir kez daha gördük.

“BAŞARABİLİRİZ İNANIYORUZ”

Bu nedenle ne Bakanı istifaya davet ediyor, ne de görevden alınmasını talep ediyoruz. Çağrımız, bu aymazlık karşısında utanç duyanlaradır. Bu karanlığın, bu aymazlığın son bulması ve tüm veçheleriyle ortadan kaldırılması için el ele vermeli, yılmadan ve sinmeden sesimizi daha gür çıkarmalıyız. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele sözünü meydanlara kazıyanlarız. Başarabiliriz, inanıyoruz” dedi.

# Kocaeli, eğitim

25 Nis 2021 - 14:39 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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