Karakadılar: 23 Nisan’lar bizim

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Karakadılar, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen onurlu bir mücadelenin zafer tacı olan, milli egemenliğimizi kazandığımız bu anlamlı günün yıl dönümünü pandemi şartları sebebiyle görkemli kutlamalarla kutlayamayacak olmamız anlamından ve değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Cumhuriyet ve değerlerinin birer birer silinerek, egemenliğin milletten alınmaya çalışıldığı; tek adam rejiminin hakim olduğu karanlık günlerden geçiyoruz” dedi.
“SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”
Karakadılar, “Cumhuriyete, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, adalete, doğaya ve insan haklarına hiç olmadığı kadar sahip çıkmak zorundayız. 23 Nisanlar bizim! Geleceğimizin teminatı en değerli varlığımız olan küçük kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza savaşın ve şiddetin son bulduğu, gelecek kaygısı taşımadıkları, refah ve huzur içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek hepimizin ortak hedefidir” şeklinde konuştu. S
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.