“Partiler arası ayrım anayasaya aykırı”

Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş, mecliste grubu olan partiler dışındaki partilerin davet edilmemesi ile ilgili Kaymakamlığa yönelik açıklamalarda bulundu. Memiş açıklamalarında, “Bizim Kaymakamlık makamı ile söz düellosuna veya polemiğe girmeye niyetimiz yok. Siyasi rakibimiz değil, bizim de kaymakamlığımız. Ayrıca, Devleti temsil eden bir kurum. Devlet kurumlarının saygın konumda kalması gerekiyor. Eğer devlet kurumları yıpranırsa devlet yıpranır, düşüncesindeyiz. Her ne kadar şu anki hükümet devlet kurumlarını hoyratça kullanıp yıprattıysa da, biz buna dikkat edeceğiz. Sadece Bir kaç hususu Bilgi amaçlı ifade ermek istiyorum. “Mecliste grubu olan partiler dışında davet etmiyoruz, protokole de almıyoruz ”diyorlar. Normal vatandaş gibi gelip katılabilirsiniz ama orada da sınırlama var. Partiler arası ayırım yapmak anayasaya aykırı” dedi.

“PROTOKOLDE YER ALMAK İSTİYORUZ”

Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş açıklamalarının devamında ise, “Virüs mecliste grubu olan olmayan diye bir ayırım yapmıyor. Hassasiyet ise herkesin pandemi şartlarına dikkat etmesi lazım. 23 Nisan’da pandemi yasağı varken sokağa nasıl çıkacağız da vatandaş olarak dahi programa katılacağız. Davet olsa izinli sayılıp vatandaş olarak ancak gidebilirdik. Kaldı ki bir sade vatandaş sıfatıyla değil, DEVA Partisi Gebze İlçe Başkanlığı sıfatıyla, bir siyasi parti olarak katılmak ve protokolde yer almak istiyoruz.

“MİLLİ İRADEYE AYKIRI”

Muhalefet, iktidar, mecliste grubu olan olmayan, ayırım yapmak Milli İradeye aykırı. Biz mecliste milletvekili olan ve ciddi bir üye sayısına ulaşmış, seçime katılma hakkı kazanmış, on binlerce yönetici potansiyeline sahip bir siyasi partiyiz. Kamu kuruluşlarının, her vatandaşa, her kuruluşa “adalet, eşitlik” ilkesi çerçevesinde yaklaşmasını bekliyoruz. Bu bizim en temel anayasal hakkımız. Sağlıkla, bütün bayramlarınızı “ayrımsız, sınırlamasız, coşkuyla” kutlayacağımız günlere kavuşmak dileğiyle” dedi.