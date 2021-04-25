Çayırovaspor güç denedi: 2-2

İyi sinyaller veren Ali Akkaya’nın talebeleri, ortaya koyduğu futbolla alkış topladı. Beykoz Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Çayırovaspor adına en tehlikeli atak 35.dakikada gerçekleştirdi. Ani gelişen Çayırovaspor atağında topla buluşan Ömer, ceza alanına sarkan Muhammed’e yüksek güzel bir top indirdi, yetenekli ismin sol arka direk yönünde yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın gol perdesini 70.dakikada ev sahibi ekip adına Erdem Yılmaz açtı. Golün ardından iyi bir reaksiyon gösteren Ali Akkaya’nın talebeleri, 85.dakikada Samet’in kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1 Bu golden sadece 3 dakika sonra hızlı gelişen Çayırovaspor atağında düzgün bir vuruş yapan Yahya, yeşil siyahlıları 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin son dakikasında elle oynama gerekçesiyle penaltı kazanan İstanbul temsilcisi, Aziz Abaramak’ın golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-2.