Altay’ın testi de pozitif

Kenimizin en eski antrenör ve sporcularından Gebze bölgesinde spor camiasının yakından tanıdığı karateci İsmail Altay’ın testi pozitif çıktı. Altay’ın testi pozitif çıkınca, evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Durumu iyiye giden Altay’ın bir süre daha evinde tedaviye devam edeceği öğrenildi. Bölgemizde bugüne kadar binlerce sporcunun yetişmesine büyük katkısı olan İsmail Altay’ın virüse yakalandığını duyan çok sayıda seveni de sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. İsmail Altay’ın karantina sürecinin tamamlanması ile yeniden sportif faaliyetlere başlayacağı öğrenildi. İsmail Altay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.