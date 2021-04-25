Hürriyet’ten şampiyonlara onur payesi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor Kulübü ziyaretinde farklı bir jestte bulundu, geride bıraktığımız sezon şampiyonluk yaşadığı kadrodaki futbolculara anlamlı bir plaket takdim etti
160 PLAKET HAZIRLANDI
Burak Süleyman, Semih Karadeniz, Taha Batuhan Yayıkçı, Kemal Can Aydemir ve Mesut Özdemir, Hürriyet’in elinden şampiyonluk plaketlerini aldı ve Başkan Hürriyet’e nazik düşüncesinden ötürü teşekkür etti. Öte yandan Kocaelispor’un geçmiş yıllardaki şampiyonluklarında emek sarf eden başkan, teknik kadro ve futbolcular için yaklaşık 160 adet plaket hazırlandı. Kocaelispor’un şampiyonlarına bu plaketlerde zaman içerisinde İzmit Belediyesi görevlileri tarafından takdim edilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.