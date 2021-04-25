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25 Nis 2021 - 15:28- Gündem G: 25 Nis 2021 - 15:29

Ekolojik Yaşam Bahçesi  tasarrufla aydınlanıyor 

İzmit Belediyesinin çevre düzenlemelerinde sona geldiği Ekolojik Yaşam Bahçesi, montajı tamamlanan 21 adet güneş enerjili lambayla gece gündüz aydınlanacak

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Çalışmalarında tasarrufu her zaman ön planda tutan İzmit Belediyesi, kentin güzelliğine güzellik katacak Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde de güneş enerjili aydınlatma sistemini tercih etti. ‘Üreten Belediye’ sloganıyla çıktığı yolda projelerini üretime ve tasarrufa yönelik olarak geliştiren İzmit Belediyesinin kısa süre sonra Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Yaşam Bahçesi’nde tasarruf hamlesi olan güneş enerjili panellerin montajı tamamlandı. 


HER NOKTA AYDINLANACAK
İzmit Belediyesinin şehir merkezi ve kırsal mahallelerde her geçen gün yaygınlaştırdığı tasarruflu lambalar, sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek Yaşam Bahçesi’nde de yerini aldı. Farklı noktalara koyulan 21 adet güneş enerjili lamba ile Yaşam Bahçesi’nin her noktası aydınlanıyor. Hava güneşli olmasa bile yalnızca 3 saat gün ışığı alarak tamamen enerji depolayabilen paneller sayesinde Yaşam Bahçesi geceden sabaha ücretsiz olarak aydınlanacak.
# İzmit, destek

25 Nis 2021 - 15:28 - Gündem

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