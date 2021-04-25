Ekolojik Yaşam Bahçesi  tasarrufla aydınlanıyor 

Çalışmalarında tasarrufu her zaman ön planda tutan İzmit Belediyesi, kentin güzelliğine güzellik katacak Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde de güneş enerjili aydınlatma sistemini tercih etti. ‘Üreten Belediye’ sloganıyla çıktığı yolda projelerini üretime ve tasarrufa yönelik olarak geliştiren İzmit Belediyesinin kısa süre sonra Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Yaşam Bahçesi’nde tasarruf hamlesi olan güneş enerjili panellerin montajı tamamlandı.
HER NOKTA AYDINLANACAK
İzmit Belediyesinin şehir merkezi ve kırsal mahallelerde her geçen gün yaygınlaştırdığı tasarruflu lambalar, sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek Yaşam Bahçesi’nde de yerini aldı. Farklı noktalara koyulan 21 adet güneş enerjili lamba ile Yaşam Bahçesi’nin her noktası aydınlanıyor. Hava güneşli olmasa bile yalnızca 3 saat gün ışığı alarak tamamen enerji depolayabilen paneller sayesinde Yaşam Bahçesi geceden sabaha ücretsiz olarak aydınlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.