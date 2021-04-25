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25 Nis 2021 - 15:30- Gündem G: 25 Nis 2021 - 15:34

Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Körfez’de halk otobüsünün sürücüsü, iftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaştı. Sürücü ve vatandaşın kameraya yansıyan diyalogları ise sosyal medyada büyük ilgi ördü.

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İzmit ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait halk otobüsü Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu. Bu sırada oruçlu olan halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya “Niyetli misin?” diye sordu. Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

YEMEĞİNİ YOLCU İLE PAYLAŞTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz’a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, Körfez

25 Nis 2021 - 15:30 - Gündem

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