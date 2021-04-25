Kocaeli yöneticilerinden ‘Soykırım’ diyen Biden’a tepki yağdı

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları "soykırım" olarak tanımladı. "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz" cümleleriyle başladığı açıklamasında Biden, iki kez "soykırım" ifadesini kullandı. İstanbul'dan "Konstantinopolis” olarak bahseden ABD Başkanı mesajında, "24 Nisan 1915'te Konstantinopolis'te Ermeni aydınları ve cemaat önderlerinin Osmanlı yetkililerince tutuklanmasıyla başlayarak 1,5 milyon Ermeni bir imha harekatı dahilinde sınırdışı edildi, katledildi ya da ölüme yürütüldü" dedi. Biden’ın açıklamalarına tepkiler ardı ardına geldi. Birçok isim Biden’ın açıklamasına tepki gösterirken ilimiz yöneticileri ve siyasi partilerin il başkanları duruma sessiz kalmadı.

“KENDİ ÜLKESİNİ TARİF EDİYOR”

Vali Seddar Yavuz, Başkan Tahir Büyükakıın ve siyasi partilerin il başkanları talihsiz açıklama ile ilgili tek ses oldu. Vali Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kısa tarihi zulüm, katliam ve işgallerle dolu emperyalist bir ülkenin liderinin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi kabul edilemez. Tam da kendi ülkesini tarif ettiği anlaşılıyor. Türkiye'nin dostluğunun çok değerli olduğunu anlayacağı günler yakındır" dedi.

“KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR”

Biden’ın sözlerine tepki gösteren isimlerden olan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Savaşta dahi düşmanına sergilediği medeni tavırlarla dünyaya örnek bir millete, sözde ‘soykırım’ terimini kullanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sözleri bizim için yok hükmündedir. Katliam görmek istiyorlarsa kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir” dedi.

“BURAM BURAM POPÜLİZM KOKUYOR”

Başkan Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tarih siyasi hesaplaşmalara ve gündelik ucuz siyasete feda edilemez. ABD Başkanı Biden’ın, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyor, buram buram popülizm kokan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. ABD Başkanı'na kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“CONSTANTİNOPLE İFADESİ ART NİYET”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ise Biden’ın sözlerinin kabul edilmez olduğunu vurgulayarak, “ABD Başkanı Biden'in yaptığı sözde soykırım açıklamasını şiddetle kınıyorum. İktidarın dış politikadaki yanlış tutumuyla sürekli ısıtılarak önümüze getirilen konuyla ilgili yapılan açıklamada kullanılan Constantinople ifadesi de art niyeti ortaya koymakta ve kabul edilemezdir” dedi.

“TÜRK TARİHİNDE SOYKIRIM YOKTUR”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Tarihi yaşattığı soykırımlarla, katliamlarla, acı ve gözyaşlarıyla dolu olan ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu büyük bir yanlıştır. Soykırım için kendi tarihine ve uygulamalarına baksın. Türk milletinin tarihinde soykırım yoktur. Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

“GEÇMİŞİ KATLİAMLARLA DOLU”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise duruma Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sözlerini kullanarak tepki gösterdi. Ünlü, “Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız. Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkûm değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur” dedi.

SP’DEN İNCİRLİK TEPKİSİ

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ise, Kıbrıs Barış Harekatı’nda Amerika’nın ambargosuna karşı verilen tepkinin bir daha verilmesi gerektiğini savundu. Mutlu, “Hemen yarın Amerikan üssüne el konulmalıdır. Gereken cevap mutlaka milleti tatmin edecek şekilde verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“BİDEN İSTEDİĞİ KADAR ZIPLASIN”

BBP İl Başkanı Remzi Kaya, “Bu, Avrupa’nın ve Amerika’nın iki yüzlülüğü. Karabağ’ın 30 yıl sonra azat edilmesi ve Türkiye’nin sözü dinlenir hale gelmesi bunları doğuruyor. Soykırım yapsak dünyada Ermeni kalmazdı. Biden istediği kadar zıplasın, Türkler dünyada adalet ile yönetmiş tek devlettir. Biden da Ermeni lobisine katıldığını ispat etti” dedi.

“DERİN YARALAR AÇACAK BİR İFTİRA”

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Biden’ın ülkesinin iç siyasetine yönelik olarak iddia ettiği ‘soykırım’ ifadesini kınıyoruz. Bu sadece tarihi çarpıtmak değil, aynı zamanda iki müttefik ülke ilişkilerinde de derin yaralara yol açacak bir iftiradır. Uluslararası ilişkilerimizin yıpratılmasının bizi getirdiği bu noktada ülkemizin refahı için geçmişten ders çıkararak güzel yarınları inşa edeceğiz” dedi.

“AMACI GERÇEKLİK ARAYIŞI DEĞİL”

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Kafkasya’da bölgesel barışa ve Türk ve Ermeni toplumları arasında kurulabilecek yeni bir diyalog zeminine darbe vurmuş olduğu açıktır. Ayrıca, 1. Dünya Savaşı’nda milletimizin verdiği kayıplara ve Asala terör örgütüne kurban giden masum diplomatlarımıza ve sivillere hiçbir atıfta bulunulmamış olması Biden’ın temel amacının bir tarihi gerçeklik arayışı değil, milletimize dönük haksız bir yargılama çabasıdır” dedi.

“DERHAL MECLİS TOPLANMALI”

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanması lazım. Alınacak karar ile bunların İncirlik ve Kürecik üssü kapatılmalı. Bunlar ancak ondan anlar. Bunlar laftan, sözden kınamadan anlayacak adamlar değil. Ben 70 yaşındayım her seferinde her sene aynı muhabbetler yapılıyor. Fiili bir şey yapmak lazım artık bunlara”