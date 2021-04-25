Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi ile E.E. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi E.E.’yi sağ kolundan bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan E.E. kanlar içerisinde yerde kalırken ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.