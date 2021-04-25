Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi ile E.E. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi E.E.’yi sağ kolundan bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan E.E. kanlar içerisinde yerde kalırken ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
25 Nis 2021 - 20:13- Asayiş Güncelleme: 25 Nis 2021 - 20:14
Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Derince Deniz Mahallesinde iki kişi arasında çıkan kavgada kolundan bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
25 Nis 2021 - 20:13 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.