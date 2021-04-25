Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
25 Nis 2021 - 20:13- Asayiş G: 25 Nis 2021 - 20:14

Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

 Derince Deniz Mahallesinde iki kişi arasında çıkan kavgada kolundan bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi ile E.E. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi E.E.’yi sağ kolundan bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan E.E. kanlar içerisinde yerde kalırken ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Derince, eğitim

25 Nis 2021 - 20:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı mask
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı
Dernek binasında kumar oynadılar! mask
Dernek binasında kumar oynadılar!
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam nehirde ölü bulundu mask
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam nehirde ölü bulundu
Çatı arasında kumar oynarken polise yakalandılar mask
Çatı arasında kumar oynarken polise yakalandılar
Kısıtlamayı fırsat bilip, D-100 yoluna girince ceza yediler mask
Kısıtlamayı fırsat bilip, D-100 yoluna girince ceza yediler
Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı mask
Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir poşetle kaç kilometre yol gidilebilir? mask
Bir poşetle kaç kilometre yol gidilebilir?
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi mask
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı mask
Kripto dolandırıcısı, Kocaeli Milletvekili’nin oğluyla ortak çıktı
Süleyman Peker hayatını kaybetti mask
Süleyman Peker hayatını kaybetti
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak   mask
İzmit’te altyapı projesi başladı! 13 mahallede çalışma yapılacak  
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı mask
Kartepe'deki vahşi cinayete 6 gözaltı

GALERİ

İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı mask
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı! mask
İzmit Yürüyüş Yolu’nda gaz sızıntısı!
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi mask
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi mask
Hürriyet ve 23 Nisan konvoyu İzmit sokaklarını bayram yerine çevirdi
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu mask
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL