Hacettepe son düdüğe kadar direnecek!

Kocaelispor'un çarşamba günü konuk edeceği Hacettepespor çok zor günler geçiriyor. 25 puanla grubun son sırasına demir atan Başkent temsilcisi ligde kalma savaşı veriyor. Son 2 maçta güçlü rakipleri karşısında direnci ile puanları almasını bilen Hacettepe, 2 hafta önce lider Manisa Futbol Kulübü deplasmanında 0-0, son maçında ise sahasında Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

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Kocaelispor ile ligde var olma yolunda kader maçına çıkan olan Hacettepespor’un yeşil siyahlılardan puan ya da puanlar almak için elinden gelen her şeyi yapacağı fazlasıyla biliniyor. Bu nedenle Kocaelispor’un son sıradaki rakibi karşısında işini şansa bırakmaması ve Play-Off için nefes alması gerekiyor. Ankara ekibinin son 2 haftadaki rakibi ise Afyon deplasmanı ile iç sahadaki İnegöl maçı olacak.