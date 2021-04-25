Hacettepe son düdüğe kadar direnecek!

Kocaelispor'un çarşamba günü konuk edeceği Hacettepespor çok zor günler geçiriyor. 25 puanla grubun son sırasına demir atan Başkent temsilcisi ligde kalma savaşı veriyor. Son 2 maçta güçlü rakipleri karşısında direnci ile puanları almasını bilen Hacettepe, 2 hafta önce lider Manisa Futbol Kulübü deplasmanında 0-0, son maçında ise sahasında Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
HATAYA YER YOK
Kocaelispor ile ligde var olma yolunda kader maçına çıkan olan Hacettepespor’un yeşil siyahlılardan puan ya da puanlar almak için elinden gelen her şeyi yapacağı fazlasıyla biliniyor. Bu nedenle Kocaelispor’un son sıradaki rakibi karşısında işini şansa bırakmaması ve Play-Off için nefes alması gerekiyor. Ankara ekibinin son 2 haftadaki rakibi ise Afyon deplasmanı ile iç sahadaki İnegöl maçı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.