Önemli eksikleri var

Kocaelispor'un çarşamba günü konuk edeceği Hacettepespor eksik bir kadroyla İzmit’e gelecek. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği ve 1-1 berabere kaldığı Çorum Futbol Kulübü maçında 2 kırmızı kart birden gören Menekşe kadro anlamında sorun yaşıyor. Çorum maçının 79. dakikasında takımın en istikrarlı futbolcularından 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Temir direkt kırmızı kart gördü. Takımın bir diğer önemli futbolcularından stoper Ömer Alper Tatlısu ise 90+2. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.