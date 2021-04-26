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26 Nis 2021 - 01:15- Asayiş G: 26 Nis 2021 - 01:18

Zehra kayıplara karıştı

Sakarya’da 4 günden bari kayıp olan 23 yaşındaki Zehra Aşık’tan haber alınamıyor. 

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En son Sakarya’nın Karasu ilçesi Çağdaş mevkiinde görüldüğü belirlenen Zehra Aşık’ın gidebileceği her yerde arandığı ve hiç bir haber alınamadığı belirtildi. Gören, duyan ve haber alanların 0536 833 25 03 no.lu telefondan dayısı Osman Şahin’e haber vermeleri rica edildi.

26 Nis 2021 - 01:15 - Asayiş

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