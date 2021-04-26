Başkan Kocaman ekiplerin başında  

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belirlenen takvim uyarınca ekipler Kartepe genelinde mahalle, cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

BAĞDAT CADDESİNE ASFALT SERİLDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşen asfalt çalışmalarını yerince inceledi. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Kocaman’a belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. 1200 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi’nde ki çalışmalar tamamlanarak hizmete sunulacak.

İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMA

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Tepecik, Suadiye, Derbent, Köseköy, Arslanbey, Sarımeşe, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, İstasyon, Arslanbey mahallelerinde asfalt ve parke yama çalışmalarının yanı sıra kanal temizliği de yaptılar.

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIKLI OLMAK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “İlçemiz genelinde üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Covid-19 vakalarının yükseldiği bir dönemde, her zamankinden daha dikkatli olmak bir vatandaşlık görevidir. Önceliğimiz sağlıklı olmak. Bu bilinçle hareket ederek önce kendimizi, sonra da çevremizdekileri korumuş olacağız. Hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için 7/24 hazırız” açıklamasında bulundu.