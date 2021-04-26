Körfez’de bahar temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından park ve bahçelerde temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Baharın gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda temizlik faaliyetlerine hız veren ekipler, Körfez ilçesindeki zararlı otları temizledi.

ZARARLI OTLAR TEMİZLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte park, yeşil alan, kaldırımlar ve yol kenarlarında çıkan yabani otlarla mücadeleye başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar kapsamında parklarda bulunan yeşil alanlarda zararlı otların temizliği yapılıyor. Bakım gerçekleştirilen alanlar zararlı otlardan arındırılıyor. Körfez ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yeşil alanların da otları biçiliyor.