Körfez’de bahar temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından park ve bahçelerde temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Baharın gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda temizlik faaliyetlerine hız veren ekipler, Körfez ilçesindeki zararlı otları temizledi.
ZARARLI OTLAR TEMİZLENDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte park, yeşil alan, kaldırımlar ve yol kenarlarında çıkan yabani otlarla mücadeleye başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar kapsamında parklarda bulunan yeşil alanlarda zararlı otların temizliği yapılıyor. Bakım gerçekleştirilen alanlar zararlı otlardan arındırılıyor. Körfez ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yeşil alanların da otları biçiliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.