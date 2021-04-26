Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi: "Bakanı istifaya çağırıyoruz"

Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu devretmesi esnasında yaşanan olaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’nin yıllarca ilk imzacısı olmakla övündüğü İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede haksız ve hukuksuz bir şekilde tek bir adamın kararı ile feshedilmesine karşı sesimizi ve sözümüzü yükseltmeye devam ettiğimiz bu günlerde iktidar kadın düşmanı adımlar atmaya devam ediyor.

Yine bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurulduğunu ve Derya Yanık’ın bu bakanlığa bakan olarak atandığına şahit olduk. Bakan’ın ilk faaliyeti ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu sembolik olarak bir çocuğa devretmesi oldu. Bu sembolik ve kısa süreli devretme anında bile olmasını hiç istemeyeceğimiz manzaralara şahit olduk. Derya Yanık koltuğunu devrettiği çocuğun devlet korumasında olduğunu ve koruma evinde kaldığını kamuyu önünde paylaşarak açıkça suç işlemiştir. Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuğun özel hayatının korunması ve yüksek yararını gözetme hakları bakan tarafından açıkça ihlal edilmiştir. Ayrıca Ramazan ayında olduğumuz gerekçesi ile çocuğa bir çikolata vermek bile çok görülmüştür. Yani ülkeyi yönetenler çocukları siyasi ve dini birer araç olarak kullanmaktan hiç çekince duymamaktadır.

Görülmektedir ki ülkenin içinde bulunduğu durum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bilinmemektedir. Öyleyse bizler hatırlatalım. Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV), her yıl Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde hazırladığı “İnternet Medyası Çocuk Hak İhlalleri İzleme Raporuna göre 2020 yılında çocuklar, sosyo-ekonomik eşitsizliklerin derinleştiği, yoksullaşmanın arttığı salgın sürecinde şiddete, istismara, emek sömürüsüne, sosyal dışlanmaya ve stres yoğunluğuna maruz kaldı. GİYAV “İnternet Medyası Çocuk Hak İhlalleri İzleme Raporu”nda, salgının körüklediği ihlallere ek olarak yaşam hakkı ihlallerine, erken ve zorla evlendirilmelere, cinsel istismar ve sömürülere, çocuk işçilere, çocuk intiharlarına, silahlı çatışma ortamında yaşamını yitiren çocuklara da değindi. Raporda paylaşılan sonuçlara göre 2020 yılında Türkiye’de 1896 çocuğun yaşam hakkı, 2156 çocuğun korunması hakkı, 22 çocuğun sığınma hakkı ihlal edildi. 1860 çocuk istismara ve 209 çocuk cinsel istismara uğradı, 204 çocuk işçi olarak çalıştırıldı, 72 çocuk işkence ve kötü muameleye maruz kaldı, 19 çocuk intihar etti, 19 çocuk tutuklandı, sekiz çocuk cinsel sömürüye uğradı. Ayrıca Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi olarak çalıştırılmaktadır.

Yine 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, Öldürülen kadınların 97’si evli olduğu erkek, 54’ü birlikte olduğu erkek, 38’i tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 18’i oğlu, 16’sı akraba, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 5’i kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi tarafından öldürülmüştür. 23 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilememiştir.

Geldiğimiz nokta eşit ve özgür bir ülke için vermiş olduğumuz mücadelemizin önemini yine göstermiştir. Tek bir adamın tepeden inme kararlarının kadınlar, lgbti+’lar ve çocuklar için ne büyük tehlikeler ve hak ihlalleri yarattığı ortadadır. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz Kadın Bakanlığı’nın kurulması ise artık ivedilikle yerine getirilmelidir. Bu vahim tablo karşısında etkili, etkin uygulamalar ve önlemler gerekirken bakanın açıkça bir çocuğun haklarını ihlal etmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu sebeple bakanın istifa etmesini talep ediyoruz. "