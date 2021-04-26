İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım

İzmit ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşımpark AŞ.’ye ait belediye otobüsü Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu. Bu sırada oruçlu olan belediye otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya “Niyetli misin?” diye sordu. Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak amacıyla 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz belediye otobüsünü yol kenarında durdurdu. Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz’a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı.

“EVİMİZDEKİ MİSAFİR NEYSE ARACIMIZA BİNEN YOLCUYA DA O GÖZLE BAKIYORUZ”

Belediye otobüsü şoförü ile yolcu arasındaki diyaloğun kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Kısa sürede milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran belediye otobüsü şoförü Arif Korkmaz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Olay anının görüntülerine vatandaşlar tarafından gelen tepkilerin kendisini şaşırttığını belirten Korkmaz, “Yaklaşık 4 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark’ta şoför olarak görev yapmaktayım. Geçtiğimiz Çarşamba günü 190 İzmit-Hereke hattında çalışıyordum. İftar saatine Körfez bölgesinde yolda denk geldik. Aynaya baktığımda bir tane yolcu olduğunu gördüm. Yolcuya niyetli misiniz diye sordum. Kendisi de niyetli olduğunu söyleyince kurumumuzun vermiş olduğu iftariyeliği paylaşmak istedim. Yanıma geldi. Kurumumuzun vermiş olduğu hurmayı, suyu ve ekmeğimizi paylaştık. Bilindiği üzere Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Buna kayıtsız kalamazdık. Benim yerimde diğer arkadaşlarım da olsa aynısını yapardı. Daha sonra aracı müsait bir yerde durdurdum. Aracın içerisinde orucumuzu açtık. O da çok memnun olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Ben de bundan çok memnun kaldım. Biz Kocaeli büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark ailesi olarak her yolcumuzu misafir olarak görüyoruz. Evimizdeki misafir neyse aracımıza binen yolcuya da o gözle bakıyoruz” dedi.

“GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÖRÜNCE DUYGULANDIM”

Görüntüleri sosyal medyada görünce çok duygulandığını ifade eden Korkmaz, "Bizim görüntüleme merkezimizdeki arkadaşlarımız bu olayı tespit etmişler ve akabinde paylaşmak istemişler. Ben görüntüleri sosyal medyada görünce duygulandım. Sürecimiz zor bir süreç. Ramazan ayı dolayısıyla da insanları motivasyon etmek açısından iyi bir şeye vesile olduysak çok memnun kalırım. Bu da bizi oldukça çok memnun etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak amacımı misafir odaklı hizmet verip, her yolcuyu benimsemek” diye konuştu.