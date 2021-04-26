TKP kampanya başlattı: Aşılar üzerindeki tüm patentler kaldırılmalı!

Türkiye Komünist Partisi, "Bir yılı aşkın süredir büyük bir trajediye dönen Covid-19 salgını bir kez daha toplum sağlığını ilgilendiren hiçbir konunun sermayenin insafına bırakılmaması gerektiğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada ve ülkemizde çok sayıda insanın ölümüne neden olan salgından kurtulmak için halkımızın mücadeleyi güçlendirmeye ihtiyacı var, kâr hırsı ile insanların yaşamlarını kurban eden tekellere hep birlikte karşı duralım!" çağrısı yapan TKP açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"TÜM PATENTLER KALDIRILMALI"

Türkiye Komünist Partisi sağlık hakkı, herkese aşı hakkı için mücadeleye çağırıyor. Aşılar üzerindeki tüm patentler kaldırılmalıdır! Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada şu ana kadar 3 milyona yakın kişi yaşamını yitirdi. Dünyada “tarihin en büyük aşılama kampanyası” olarak sunulan aşılama çalışmalarında dünya nüfusunun sadece yüzde 2,16’sı tam olarak aşılanmış durumda. Aşının dağıtım ağı ise bilimsel verilerle değil yine kapitalizmin kurallarıyla belirleniyor.

"AŞI ÜRETİMİ YETERSİZ KALIYOR"

Aşılar üzerindeki patentler ve bu patentlerin paylaşılmaması, ilaç tekellerinin daha fazla kazanmasını sağlıyor, kazanmanın ötesinde zenginleştiriyor. Aynı nedenle aşıların üretim ve tedariğinde sorunlar görülüyor. Aşı üretimi yetersiz kalıyor. Zengin ülkeler yoksul ülkelere göre 25 kat daha hızlı aşılanıyor. Bazı ülkelerde tek doz aşı dahi uygulanmış değil. İlaç tekellerinin kâr hırsı göz göre göre milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor.

"SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI"

Ülkemizde de yeterli aşı tedarik edilemediği için aşılama hızı oldukça düştü, salgın kontrol altına alınabilecekken kontrolden çıktı. Sağlık sistemi daha fazla piyasa kurallarıyla yönetilemez, aşı üretimi patentlerin sunduğu kârlardan vazgeçmek istemeyen ilaç tekellerine bırakılamaz. Aşıların formülleri ve üretim teknolojileri tüm ülkelerle paylaşılmalı, üretilmeleri patent yasakları ile engellenmemeli, aksine bu aşıların üretimi için gerekli ise teknolojik iyileştirmeler hızla desteklenmelidir. İnsanlık için aşı ücretsiz olarak üretilmeli ve yaygın ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır.