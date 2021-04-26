Mutlu’dan Şair’e; “İnsanları daha da sarmayın”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP'li Dilovası Belediyesi'nin geçen yıl tabelalara harcadığı 1.3 milyon TL'nin büyük bir kısmının, Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yeğeni ve eniştesinin hesaplarına yatırıldığını iddia etti. Tarhan’ın iddiası ulusal ve yerel basında büyük yankı uyandırdı.

ÖNCE BAKAN’I ÖRNEK VERDİ

Tarhan’ın iddiaları sonrası Şair’e tepki yağdı. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu “etmeyin ağalar” diyerek tepki gösterdi Mutlu konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önce kendi bakanlığına kendi şirketinden piyasa değerinin üzerinde 9 milyonluk dezenfektan satan Ticaret Bakanı şimdi de yeğeni ve eniştesine 1 milyonluk reklam faturası kesen Dilovası Belediye Başkanı.

GELECEĞİMİZ KARARTMAYIN

Pandemi sürecindeyiz, esnafın halkın çok büyük ekonomik sıkıntılar çektiği günlerdeyiz, işsizlikten yoksulluktan intihar vakalarının çoğaldığı bir dönemdeyiz. Yapmayın beyler, etmeyin ağalar. Bu haberlerle insanımızı daha da sarsmayın. Bugünü geçtik geleceğimizi karartmayın” dedi.