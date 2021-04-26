CHP İzmit çocukları sevindirecek

CHP Ramazan Bayramı’nda yardıma ihtiyacı olan çocukları giydirecek. Gönüllülük esasıyla başlatılan kampanyada bağış sayısına göre çocuk sayısı belirlenecek. Çocuklar için başlatılan bayramlık projesine hayırseverlerin destek vermesi bekleniyor. Kampanya ile ilgili konuşan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “CHP İzmit ilçe örgütümüz kadın kollarımız ile birlikte başlattığımız, Bir çocuk sevinir, dünya değişir. Bayram geliyor bir çocuk sevindirmeye ne dersiniz? “Bu Bayram Bir Çocuk Da Sen Giydir” kampanyamıza katılın. Çocuklarımızın dünyalarını değiştirelim. Başlattığımız kampanyaya kaç kişi destek olmak istiyorsa o kadar çocuk seçeceğiz. Şuana kadar çevremizden ciddi şekilde hayırsever arkadaşlarımız ulaştı. Ama tabi henüz cuma günü başlattığımız bir kampanya bu.

“ÇOCUKLAR MUTLU OLURSA HERKES MUTLU OLUR”

Hayırseverlerimizin sayısı artacaktır. Ne kadar çok aileye ulaşıp çocuk sevindirirsek o kadar mutlu olacağız. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanya. Biz hayırseverlerimize çocuk bulmak için aracılık yapacağız. Bağışçılarımızın sayısına göre çocuklarımızı belirleyeceğiz. Bugün itibariyle 100 çocuğumuzun Bayramlık kıyafetlerini almış bulunuyoruz, çocuklar mutlu olursa herkes mutlu olur” dedi.