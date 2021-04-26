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26 Nis 2021 - 16:36- Gündem G: 26 Nis 2021 - 16:42

Faruk Özer'in kız kardeşinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Firari Faruk Fatih Özer'in dün gözaltına alınan kız kardeşi Serap Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı
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Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiası sonrası Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in yakalanmasının ardından kız kardeşi Serap Özer de yakalandı. Operasyonda, gözaltı sayısı 69’a yükselirken 11 kişinin arandığı bildirildi.

9 İLDE OPERASYON 

Thodex’e yönelik soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 80 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenleyerek 65 kişiyi gözaltına alınmıştı. Arnavutluk’a kaçtığı ortaya çıkan Faruk Fatih Özer hakkında İnterpol Kırmızı Bülten çıkarmıştı.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI 

CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever, Faruk Fatih Özer’in gözaltına alınan ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in ifadelerini şu şekilde aktardı: Şirketin mali işlerden sorumlusu olduğu iddiası vardı. Yani paranın başında olduğu iddia ediliyordu.Serap Özer bu iddiaları kabul etmedi. "Muhasebesiyle ilgilenmiyorum" dedi ve suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Güven Özer, gizli ortak iddiası vardı. Özer iddiaları kabul etmedi. Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamanın aynısını yaptı. Kardeşim beni de dolandırıp gitti dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR 

Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 69'a yükseldi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu. Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'GÖRSENİZ DEĞİL PARA YATIRMAK ÇAY BİLE İÇMEZSİNİZ' 

Kripto para borsası şirketlerine teknolojik altyapı desteği sunan Arbitrai’nin CEO’su Ali Sermet Taşdöğen “Kurucuların bir çoğunu tanıyorum. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz. Bir masa bir kasa şeklinde kuruldular. Eski bankerlerde olduğu gibi... 10-15 bin lirası olan şirketi kuruyor. Ne finansal gücü var ne teknolojik alt yapısı. Mali güçleri zayıf olduğu için yatırımcıların kripto parasını bozdurup kira, maaş gibi ödemeleri yapan var. Yine bu gelen para ile lüks otomobil alan da oldu yat alan da” diye konuştu.

AĞABEYİ DE YAKALANMIŞTI 

İlk dalga operasyonun ardından çalışmalarını sürdüren polis, önceki gece Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’i Pendik’te gizlendiği evde gözaltına aldı. Operasyonlara devam eden ekipler, dün sabah saatlerinde de kız kardeşi Serap Özer’i yine Pendik’te gözaltına aldı. Serap Özer’in, şirketin mali işlerinden sorumlu olduğu belirtiliyor. Özer kardeşleri yakalayan ekipler soruşturma kapsamında aranması olan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 69’a yükselirken, 11 kişinin arandığı bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise “Türkiye’de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex’e ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, firmanın kurucusu olan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve böylece önceki gün 80 şüpheli için başlatılan operasyonda yakalananların sayısı 69’a yükselmiştir” denildi.

# İstanbul

26 Nis 2021 - 16:36 - Gündem

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